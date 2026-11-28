‘’L’obiettivo è fare bene e restare dalla metà classifica in su. E vedere se ci si può inserire in zona play off, anche se non era questo l’obiettivo ad inizio anno. Non siamo ancora pronti per l’alta classifica e siamo partiti con una squadra ricostruita: dei 24 che c’erano l’anno scorso ne sono rimasti solo 4 e molti giovani. Magari tra un anno saremo una squadra attrezzata per i play off. Per i quali ci sono squadre più attrezzate. Certo se a dicembre si riuscisse a prendere due giocatori esperti potremmo dire la nostra’’.

Chi parla è Ivan Sottini, allenatore di quel Piedimulera che è stata la prima squadra a strappare punti alla lanciata Cannobiese, che domenica scorsa è stata costretta al pari sul terreno dello stadio ‘Terzi’.

‘’ Siamo partiti così così per le molte assenze – spiega Sottini - . Ho solo 4 giocatori di esperienza su una rosa di 24 ragazzi ma alcuni sono arrivati a campionato iniziato, altri erano squalificati e poi Audi s’è rotto alla seconda. Giocavo sempre con otto-nove ragazzi del 2007, 2006, 2005 ed in Prima diventa pesante contro squadre che hanno una età media di 26-27-28 anni. I giocatori di esperienza servono in campo, anche per dare una mano ai giovani. E’ pesato non avere Audi. Poi però con il rientro di alcuni veterani sono riuscito a mettere in campo la squadra che volevo e così ci siamo inquadrati. A me piace da sempre lavorare coi giovani ma è chiaro fai un po’ di più fatica. La domenica prima della Cannobiese in campo avevamo una squadra con la media di 21,5 anni’’.

Adesso però il Piedimulera è risalito in classifica dopo una serie di buoni risultati.

‘’E’ un ottimo periodo, veniamo da 5 risultati utili di fila e giocando bene – dice - . Con la Cannobiese abbiamo fatto molto bene il primo tempo e poi giocato alla pari il secondo: loro sono una bella squadra. Davanti o noi abbiamo squadre buone. Lo stesso Villa che fatica per ora ha una rosa già collaudata da qualche anno ed è da prime cinque secondo me. Lo stesso Romagnano ha una decina di giocatori che da anni fanno la prima categoria. Una buona squadra è la Varalpombiese’’.

Intanto si torna in campo con l'Omegna che ha cambiato tecnico. I rossonei salutano Massimiliano Ponzio, in panchina torna Domenico Vono che già ha guidato la formazione cusiana.

Il programma della XII giornata: Serravallese-Piedimulera; Cannobiese-Virtus Villa; Varzese-Gravellona; Omegna-Castellettese; Pro Rosario-Varalpombiese; Quaronese-Momo; Grignasco-Sizzano; Valduggia-Romagnano