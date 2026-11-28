Incidente tra due auto nella prima galleria che sale in Valle Vigezzo poco dopo le 17.30. Due le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza dei volontari della Valle VIgezzo. Nessuna delle peresone coinvolte è rimasta ferita in modo grave. Tre le persone che sono state soccorse. Pesanti i disagi al traffico sia in salita che in discesa dalla valle.
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