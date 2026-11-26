Aggressione con pestaggio in piazza della Repubblica a Villadossola, un'area dove da tempo la situazione è diventata difficile.

Lunedì, nel tardo pomeriggio, i negozianti e i titolari di attività della piazza centrale sono stati richiamati da alcune urla.

In diversi hanno notato una persona che con una spranga ne stava colpendo un’altra. L’aggressore sarebbe sceso da un’auto grigia e, con un bastone o una spranga, avrebbe colpito più volte un’altra persona che era in piazza, ferendola molto seriamente. L’uomo con la spranga – che alcuni dicono avesse il volto celato da qualcosa - è risalito sull’auto che si è allontanata. Sulla vettura c’era al volante una terza persona. Aggressione o regolamentio di conti?

Il fatto, grave, ha scosso i negozianti e i residenti della piazza. Si tratterà ora di capire se le telecamere installate dal Comune di Villadossola -e che controllando le strade di accesso alla città - possano aver ripreso l’auto che si è allontanata da Villadossola.

Ma non è il solo problema emerso in queste settimane in piazza della Repubblica.

Da tempo un gruppo di stranieri sta disturbando la quiete pubblica ma non solo. Il gruppetto, che solitamente staziona nel tardo pomeriggio e in serata davanti all’ufficio postale, oltre a disturbare avrebbe anche danneggiato alcune auto a calci. Un fatto non isolato al quale avrebbero fatto seguito altri episodi di danneggiamento, frutto di liti e atteggiamenti spavaldi.

Un episodio sarebbe stato notato anche da un amministratore comunale che ha filmato quanto stava accadendo.

Non è dato sapere se su questi episodi siano state avviate indagini.