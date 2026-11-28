Le due persone arrestate sono state fermate in piazza IV Novembre, mentre scendevano dalla zona alta di Villadossola dove si erano diretti

Nel pomeriggio di ieri, 26 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dellaCompagnia di Domodossola hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 62 anni e una donna di 27 anni, gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso ai danni di una novantaduenne residente a Villadossola.

L’operazione è scaturita a seguito di un mirato servizio di osservazione predisposto dai militari dopo che, sin dalla mattinata, alle Centrali Operative di Domodossola e Verbania erano per venute numerose segnalazioni relative a tentativi di raggiro su tutto il territorio provinciale. Gli operanti hanno individuato un’autovettura sospetta, intercettandola dapprima nel centro di Domodossola eseguendola poi a distanza fino a Villadossola.

In una via del centro, i Carabinieri hanno notato la ventisettenne scendere dall’auto e accedere in un’abitazione, per poi allontanarsi poco dopo a bordo del mezzo guidato dal complice. Bloccati immediatamente dai militari che avevano cinturato le vie di fuga, i due sono stati sottoposti a perquisizione: nella tasca della felpa della donna sono stati rinvenuti alcuni monili in oro (tra cui fede nuziale, girocollo, anelli e orecchini), per un peso complessivo di oltre 42 grammi, appena sottratti all’anziana vittima e successivamente restituiti ai familiari, mentre i due una volta condotti in caserma sono stati dichiarati in arresto e, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’odierno episodio si inserisce in una vasta ondata di tentativi di raggiri registrata nella medesima giornata in diverse località del Verbano-Cusio-Ossola dove i malfattori hanno utilizzato la consolidata tecnica del “finto Carabiniere”. I complici dei truffatori, che agiscono spesso da fuori regione, qualificandosi telefonicamente come appartenenti all’Arma, prospettano alle vittime gravi incidenti stradali, rapine o guai giudiziari che coinvolgerebbero familiari o le loro autovetture, inducendole a preparare denaro e preziosi per un’imminente verifica o per pagare una finta cauzione, cosa che in Italia non è possibile, oppure invitandole a recarsi in caserma per allontanarle da casa.

Nella quasi totalità dei casi segnalati ieri, la prontezza dei cittadini nel riagganciare e nell’allertare il 112 ha permesso di attivare il dispositivo di controllo del territorio, individuare ed agganciare ilveicolo sospetto sino al fermo dei due soggetti.Per tale motivo si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione a questo tipo di telefonatecontattando sempre nel dubbio il 112.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase delprocedimento – ovvero quella delle indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento dicolpevolezza con sentenza irrevocabile.