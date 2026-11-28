Domodossola si immerge nell’atmosfera del Natale. Nel pomeriggio di sabato 28 novembre una piazza Mercato affollata ha accolto l’accensione del grande albero, dando ufficialmente il via al programma delle festività promosso dall’assessorato al Turismo del Comune. Dopo essere stato collocato lo scorso anno in largo Madonna della Neve, a causa dei lavori al teatro Galletti, l’albero è tornato nella storica piazza cittadina, dove ad attendere l’accensione delle luci c’erano numerose famiglie con bambini. Ad accompagnare il pubblico verso il momento più atteso del pomeriggio è stata la parata “Luci itineranti”: trampolieri, giocolieri e artisti di strada hanno regalato spettacoli e suggestioni luminose lungo le vie del Borgo della Cultura. Grande entusiasmo tra i più piccoli anche per l’arrivo di Babbo Natale, che ha consegnato loro le letterine sulle quali annotare i propri desideri. Il conto alla rovescia e l’accensione dell’albero hanno coronato il pomeriggio di festa, inaugurando un calendario di iniziative che accompagnerà la città nelle prossime settimane.

Domenica 29 novembre – Babbo Natale alla Torretta

La festa prosegue già domenica 29 novembre con il tradizionale appuntamento alla Torretta, promosso dal Lions Club Domodossola con il patrocinio del Comune. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 i bambini potranno visitare la casa di Babbo Natale, ritirare la propria letterina e partecipare a numerose attività. Nel corso della giornata saranno distribuiti cioccolata calda, vin brûlé, pandoro e panettone. In programma anche la Ruota della Fortuna, con premi garantiti per tutti i partecipanti, letture di fiabe natalizie, truccabimbi e baby dance alle 11. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio all’animazione, alla musica e ai giochi. Alle 16.30 i Vecuos Brass proporranno “Racconti di Natale in musica”, mentre alle 17.30 è previsto il saluto conclusivo a Babbo Natale.

Sabato 12 e domenica 13 dicembre – Mercatini di Natale

Il centro storico ospiterà il tradizionale fine settimana dei Mercatini di Natale. Sabato 12 dicembre, dalle 14 alle 18, nel cortile interno di Palazzo di Città si terrà inoltre l’iniziativa “Babbo Natale in città”: i bambini potranno consegnare le proprie letterine e scattare una foto ricordo.

Sabato 19 dicembre – Letture natalizie

Alle 10.30, presso il Collegio Rosmini, sede provvisoria della biblioteca civica Contini, Sara Caprera proporrà “Freddo Natale in arrivo… scaldiamoci con tante storie”, un appuntamento di letture interattive dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Mercoledì 23 dicembre – Spettacolo teatrale

Sempre al Collegio Rosmini, alle 16.30, il Teatro Nuovi Talenti porterà in scena “Furto al Polo Nord”, spettacolo rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Durante il periodo delle festività sarà inoltre possibile visitare il museo di Palazzo San Francesco, aperto il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.