Una grande mostra dedicata a Pinocchio, uno dei personaggi più amati della letteratura italiana, per celebrare il bicentenario della nascita del suo autore, Carlo Collodi, e i vent'anni dell'associazione Musei d'Ossola.

Si intitola “Pinocchio. Visioni illustrate per il bicentenario di Collodi” l'esposizione diffusa che sarà inaugurata sabato 28 novembre a Domodossola e che raccoglierà oltre 200 illustrazioni originali, offrendo ai visitatori un percorso attraverso le diverse interpretazioni artistiche del celebre burattino. L'appuntamento inaugurale è fissato per le 17 al Collegio Rosmini, in via Rosmini 24 a Domodossola. La giornata proseguirà, intorno alle 18, a Casa De Rodis, in piazza Mercato 8, per il secondo momento dell'inaugurazione.

La mostra si svilupperà in diverse sedi tra Domodossola e Vogogna. Nel capoluogo ossolano saranno coinvolti gli spazi del Collegio Rosmini, Casa De Rodis, grazie alla collaborazione con la Collezione Poscio, e la galleria Il Caveau. A Vogogna, invece, l'esposizione sarà ospitata nelle sale del Castello Visconteo, in collaborazione con Kaleon.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rendere omaggio all'universo narrativo di Pinocchio attraverso il linguaggio dell'illustrazione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale e gli spazi espositivi del territorio ossolano. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria VCO, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e della Collezione Poscio, oltre alla collaborazione con la Galleria Nuages di Milano e con il collezionista Sergio Cereda. L'inaugurazione del 28 novembre darà così il via a un percorso espositivo articolato in più sedi, dedicato a uno dei protagonisti più conosciuti della letteratura per ragazzi.