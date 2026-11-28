A Villadossola torna la magia della casa di via Pisacane, pronta ad accogliere grandi e piccini con tante novità: l’appuntamento con la riapertura della Casa di Babbo Natale è fissato per venerdì 4 dicembre, quando il giardino della famiglia Baldi Romeo si trasformerà ancora una volta in un mondo fiabesco, fatto di scenografie, luci e ambientazioni pensate per far vivere a tutti l’atmosfera delle feste.

Da anni Giada Romeo, insieme al marito Massimo Balbi e alle loro quattro figlie Krystel, Katryel, Greta ed Emma, dedica tempo e passione alla realizzazione di un allestimento natalizio che richiama le atmosfere delle case americane addobbate per le festività. Un progetto che negli anni ha attirato numerose famiglie, non solo da Villadossola e dai comuni vicini, ma anche dal lago Maggiore, conquistando soprattutto i bambini, per i quali la visita diventa un’occasione per immergersi nella magia del Natale.

L’edizione di quest’anno promette un percorso ancora più ricco, con diverse ambientazioni da scoprire. "Quest’anno stiamo preparando tante novità e abbiamo cercato di rendere tutto ancora più ricco e suggestivo - racconta Giada Romeo -. Ci saranno diverse ambientazioni da scoprire come il viale con gli archi illuminati, la Casa di Babbo Natale, l’Officina degli Elfi, il Polo Nord con l’igloo, la Zona Grinch e il presepe. Insomma, tanti angoli pensati per far vivere la magia del Natale sia ai più piccoli che agli adulti".

Un itinerario che accompagnerà i visitatori tra scenari diversi, dal viale luminoso che farà da ingresso al percorso fino all’Officina degli Elfi, dove l’atmosfera richiama il mondo degli aiutanti di Babbo Natale. Non mancheranno il Polo Nord con il suo igloo, la Zona Grinch, dedicata al celebre personaggio verde che ogni anno conquista la simpatia dei più piccoli, e il presepe, per ricordare il significato più tradizionale della festa.

Un’iniziativa nata dalla passione di una famiglia e cresciuta nel tempo, con l’obiettivo di regalare un’esperienza speciale a chiunque varchi il cancello, ma anche un’occasione per i bambini di lasciarsi sorprendere dalle scenografie e per gli adulti di riscoprire, attraverso le luci e le atmosfere natalizie, un po’ dello stupore dell’infanzia. L’ingresso sarà completamente gratuito e non sarà necessaria la prenotazione.