Nuove opportunità di sviluppo turistico per i piccoli Comuni delle aree interne, anche del territorio ossolano. Il Ministero del Turismo ha previsto una nuova linea di intervento con una dotazione complessiva di 88,8 milioni di euro, di cui 42,8 milioni per il primo ciclo 2027-2031. La misura è rivolta ai Comuni a vocazione turistica con meno di 5mila abitanti, classificati come periferici e ultraperiferici nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne 2021-2027.

Le risorse potranno essere utilizzate per recuperare immobili pubblici da destinare all'ospitalità e ai servizi turistici, riqualificare gli spazi pubblici, migliorare l'accessibilità e realizzare infrastrutture in grado di diversificare l'offerta durante tutto l'anno. I contributi saranno a fondo perduto e la selezione degli interventi sarà affidata alle Regioni e alle Province autonome. Non si tratta, dunque, di un bando nazionale già aperto al quale le amministrazioni comunali possono presentare direttamente domanda.

Uncem ha accolto positivamente la misura, sottolineando tuttavia la necessità di superare la frammentazione degli interventi attraverso una progettazione condivisa tra amministrazioni locali. "È un'opportunità per i Comuni montani, che devono coglierla lavorando insieme, mai da soli. Non servono interventi isolati, frammentati, privi di una strategia territoriale. Il turismo non conosce confini amministrativi comunali", afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. L'associazione auspica il coinvolgimento delle Unioni montane, degli operatori economici, dei consorzi turistici, dei Gruppi di azione locale e delle associazioni del territorio, affinché gli investimenti possano generare occupazione e migliorare anche i servizi destinati ai residenti.

"Dobbiamo superare la logica del singolo Comune che insegue il singolo finanziamento. Servono investimenti coordinati sulla mobilità, sulla rete sentieristica, sull'ospitalità diffusa, sull'accessibilità e sulla destagionalizzazione", aggiunge Bussone. Uncem invita quindi sindaci, Unioni montane e Comunità montane ad avviare fin da subito un percorso di progettazione comune, individuando gli interventi prioritari senza attendere la pubblicazione degli avvisi regionali.