E' tornata transitabile la strada provinciale che collega Santa Maria Maggiore a Toceno. Sono infatti terminati i lavori di allargamento effettuati in prossimità del ponte di Crana; lavori per i quali si era resa obbligata la chiusura (anche pedonale) della strada.

Per raggiungere Toceno si doveva quindi transitare per Craveggia, e Vocogno (dove era stato anche posto un impianto semaforico nel punto più stretto della frazione). Ora il transito lungo l'asse Santa Maria Maggiore - Toceno è quindi tornato, da ieri sera, regolare.