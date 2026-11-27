Proseguiranno fino a venerdì 4 dicembre le limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo. Con una nuova ordinanza emessa il 26 novembre, Anas ha disposto la proroga del senso unico alternato già in vigore nel tratto compreso tra il chilometro 5+100 e il chilometro 6+100.

La circolazione sarà regolata mediante impianto semaforico o movieri, alternativamente nelle direzioni Domodossola e Druogno, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento degli interventi di manutenzione dell'impianto di monitoraggio strutturale situato al chilometro 6+020.