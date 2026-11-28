Proseguiranno fino a venerdì 4 dicembre le limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. Con una nuova ordinanza emessa il 26 novembre, Anas ha disposto la proroga del senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 2+300 e il chilometro 3+200.

La circolazione sarà regolata mediante impianto semaforico o movieri, in entrambe le direzioni di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento degli interventi di manutenzione dell'impianto di monitoraggio strutturale situato al chilometro 2+499.