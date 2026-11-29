Nuovo passo avanti per la valorizzazione della rete escursionistica di Crevoladossola. Il comune ha affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per gli interventi di sistemazione del sentiero Enso-Ponte Nuovo. L’opera rientra nel progetto “Via Stockalper”, finanziato attraverso il programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027, finalizzato alla promozione del turismo sostenibile e alla valorizzazione dei percorsi turistici ed escursionistici lungo il Sempione, tra Domodossola e Briga.

L’iniziativa vede come capofila italiano l’Unione Montana Alta Ossola e come capofila svizzero la Brig Simplon Tourismus Ag, con la partecipazione del comune di Crevoladossola. L’incarico tecnico è stato affidato al geologo Alessandro Pirocchi di Domodossola, scelto anche per la sua conoscenza del territorio e della rete sentieristica locale, per un importo complessivo di 33.748 euro.