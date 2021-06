Svizzera, guida senza patente: in carcere per 7 mesi

Aveva rubato l’auto della madre e guidato senza patente. Inoltre, aveva fatto uso di cocaina. Messo in carcere dov’è rimasto sette mesi. Ora il Tribunale federale ne ha ordinato l'immediato rilascio. Lo scrive ’’Le Nouvelliste’’.

Si tratta di un vallesano che era stato arrestato il 29 settembre 2020. Scrive ''Le Nouvelliste'': ''La giustizia vallesana ne aveva disposto la custodia cautelare per tre mesi a causa del rischio di recidiva e della mancanza di competenze psichiatriche che potessero giustificare un collocamento. Lo specialista aveva, successivamente, consigliato una misura terapeutica, ma non è stato possibile trovare posto in un istituto. La detenzione è stata prorogata due volte, l'ultima volta fino al 20 giugno 2021. Il conducente ha presentato ricorso contro questa decisione''.