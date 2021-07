Smottamento sulla Strada Cantonale a Palagnedra, nessun veicolo coinvolto

La fortuna ha voluto che questa volta non succedesse nulla di grave ma lo spavento rimarrà ancora a lungo nei frontalieri che questa mattina si sono visti franare la montagna davanti agli occhi.

Uno smottamento si è infatti verificato poco prima di Palagnedra, in un punto particolarmente stretto della strada cantonale delle Centovalli. La viabilità è già tornata regolare grazie al pronto intervento delle squadre della manutenzione strade del Cantone. Ora si dovranno verificare le condizioni del pendio da cui si è staccata la frana, per evitare ulteriori cadute di materiale. Proprio in quel tratto della strada cantonale, fra l'altro, vi è la ferrovia che corre parallela alla strada stessa, pochi metri al di sotto.