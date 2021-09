La Madonna Nera di Oropa è esposta alla Collegiata di Domo

La Madonna Nera di è arrivata nella chiesa Collegiata il 10 settembre , qui resterà fino al 18 settembre. Tutti i giorni alle 8.30 e 17.30 verrá recitato il Rosario. Sabato 18 dalle 9.30 alle 17.30 preghiera alla Madonna di Oropa, alle 16 la consegna della statua alla comunità della Cappuccina. Vi resterà sino al 25 settembre, poi al 1 ottobre sarà al Sacro Monte Calvario e dall'1 al 3 ottobre nella chiesa della Noga a Villadossola.

La riproduzione della Madonna Nera di Oropa è giunta in Ossola subito dopo la quinta centenaria incoronazione della Vergine avvenuto domenica 29 agosto nel Santuario biellese. Grazie all'associazione Cammino della Luce di Pray, presieduta da Ivan Placido stretto collaboratore del santuario mariano, la statua della Madonna sta peregrinando lungo laa diocesi di Novara quale auspicio contro il coronavirus..

Il Cammino della Luce di Pray è un gruppo di ispirazione cristiana, vicino agli ideali francescani.





La Madonna di Oropa sabato 18 settembre arriverà nella chiesa della Cappuccina alle 17.30 sarà celebrata la Messa alle 20.30 si terrà il Rosario per le famiglie. Domenica 19 alle 9 alle 10.30 e 17.30 messa e preghiera mariana, alle 20.30 Rosario delle famiglie. Da lunedì 20 al 24 ottobre alle 8.15 messa e preghiera mariana, ore 16 preghiera dei bambini. 17 Rosario, 17.30 messa e preghiera mariana, 20.30 Rosario delle famiglie. Sabato 25 alle 8.15 messa e preghiera mariana alle 17.30 consegna della statua alla comunità religiosa dei Rosminiani del Calvario.





Al Sacro Monte Calvario la statua sarà presente in santuario e in alcune sere verrà portata nelle chiese di Calice. Le funzioni di tutti giorni in santuario alle 8 delle lodi mattutine, alle 17.30 della messa e alle 18 dei vespri saranno celebrate con la presenza della statua della Madonna di Oropa. Lunedì 27 la statua verrà portata nel giardino Belvedere del Sacro Monte dove sarà recitato il Rosario per la città di Domodossola. Martedì 28 settembre alle 20.30 Santo Rosario nella Chiesa parrocchiale di Crosiggia per la comunità di Calice, mercoledì 29 ore 20.30 Rosario alla chiesa di San Quirico per bambini e giovani. Giovedì 30 settembre alle 18.30 Adorazione Eucaristica e vespri al Calvario, alle 20.30 Rosario nella chiesa di Gabi Valle per gli ammalati. Venerdì 1 ottobre alle 17.30 Messa al Calvario partenza della Madonna di Oropa per la comunità di Villadossola. I padri rosminiani informano che il Santuario tutti i giorni rimane aperto per la preghiera personale.