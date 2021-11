Domodossola, ulteriore modifica alla viabilità in piazza Matteotti per il mercato

Un’ulteriore modifica è stata apportata alla viabilità della zona della stazione ferroviaria domese per permettere il mercato del sabato.

In prima battuta tutta piazza Matteotti e parte di via Bonomelli sarebbero dovute essere chiuse completamente al traffico, con la nuova ordinanza della Polizia locale sarà possibile, esclusivamente per i veicoli di emergenza, Forze dell’Ordine, taxi e auto al servizio di diversamente abili in possesso di contrassegno (Cude), avvicinarsi alla stazione ferroviaria.

I veicoli potranno usufruire della corsia destra di piazza Matteotti per poi eseguire inversione di marcia e ritornare in via Bonomelli. La viabilità modificata sarà in vigore solo nei sabati di mercato dalle 6 del mattino alle 18.