Lavori pubblici, sicurezza e viabilità con i soldi del Cairasca

Decisi gli interventi da finanziare con i fondi del Cairasca, somma che Enel versa al Comune di Trasquera per lo sfruttamento delle acque del torrente.

La giunta Magliocco ha deciso di intervenire nel settori dei lavori pubblici, della sicurezza e protezione civile, nel settore energetico e sulla viabilità.

Il primo intervento di 30 mila era riguarda la manutenzione straordinaria del ponte pedonale di attraversamento del torrente Diveria in località Iselle, che versa in un difficile stato di manutenzione ;altri 40 mila euro servono alla realizzazione di un locale deposito dove collocare il battipista comunale ; poi 100.000 euro vanno all’acquisto di una pala gommata completa di lama per lo sgombero della neve:ulteriori 130.449 euro saranno impiegato nella realizzazione di un deposito delle attrezzature comunali, del sale per disgelo stradale, per mezzi e attrezzature della protezione civile e cippato.