Un errore costa caro al Piediumulera sconfitto a Novara

Il Piedimulera paga un errore ad inizio partita e perde a Novara (1-0) contro lo Sparta. ‘’Ci siamo fatti gol da soli, con un retropassaggio all’avversario che non ha fatto che appoggiare in rete’’ dice Roberto Bonan, tecnico dei gialloblu.

‘’Poi abbiamo cercato di fare la partita giocando quasi sempre nella loro metà campo – spiega - e loro non hanno avuto una sola occasione. Noi nel primo tempo con Ceschi abbiamo avuto la palla per pareggiare e preso una traversa. La sconfitta ricalca un po’ anche le ultime partite: si prende un gol in modo ingenuo e poi si fa la partita senza riuscire a concretizzare il lavoro, raccogliendo meno di quanto potresti.’’