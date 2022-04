Il Ciss Ossola impegnato a fronteggiare l'emergenza profughi ucraini

L’emergenza profughi ucraini ha indotto il Ciss Ossola ad una variazione di bilancio per evitare debiti e coprire le spese dell’accoglienza. L’assemblea del Consorizo Servizi sociali ha dunque approvato la variazione di bilancio per circa 570 mila euro. Somma che consentirà a far fronte all’accoglienza in Ossola, dove già sono arrivati molti profughi ucraini scappati dalla guerra. Diversi dei quali hanno già trovato ospitalità in alcuni paesi della valle mentre si sta lavorando per accoglierne una cinquantina a Re, in Vigezzo.