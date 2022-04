Un super gol di Tabacco dà al Villa la vittoria sul Momo

Super gol di Tabacco. Il modesto (di carattere) ma tenace centrocampista ossolano dà alla Virtus Villa una meritata e preziosa vittoria (2-1) sul Momo, spegnendo forse definitivamente le speranze dei novaresi di insidiare il Feriolo capoclassifica.

Lo raccontiamo subito il gol. Manca una decina di minuti alla fine quando il Momo pareggia annullando il vantaggio ossolano. Palla al centro per riprendere la partita e Tabacco da metàcampo, confeziona un super gol che coglie impreparato il portiere ospite e smonta le speranze dei novaresi. La palla, calciata da mezzo metro oltre la linea di metàcampo, favorita anche dal vento, coglie la parte bassa della traversa e colpisce il portiere che sta tornando in porta per recuperare la posizione troppo avanzata. Un gol da favola ma soprattutto un gol da tre punti per i biancocelesti.

In Prima Categoria da registrare la vittoria esterna della Crevolese a Ghemme (2-1), il pari nel derby tra Varzese e Ornavassese (2-2) e il pari sempre 2 a 2 del Fomarco a Carpignano.