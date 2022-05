Tones on the Stones, a Santa Maria lo spettacolo lirico realizzato dagli studenti

Si conclude il 3 maggio l'iter del progetto di formazione di Fondazione Tones on the Stones 'Tutti all'opera' che ha visto coinvolti gli studenti dell’IC Testore di Santa Maria Maggiore.

Al teatro comunale andrà in scena lo spettacolo realizzato dagli alunni vigezzini. Sul palcoscenico si esibiranno un coro di 20 studenti e un importante cast lirico: il soprano Luna Yue Wu, il tenore Vitaliy Kovalchuk, il baritono Mattia Rossi, con la partecipazione del soprano Maddalena Calderoni, direttore artistico di Fondazione Tones on the Stones. Saranno accompagnati da Silvia Magagni al pianoforte e guidati dal regista Renato Bonajuto, sotto la direzione d’orchestra di Manuela Ranno.

Come comunicato recentemente la stagione 2022 di Tones Teatro Natura prenderà avvio con una sorpresa che verrà annunciata nei prossimi giorni, per poi proseguire il 22 e 23 luglio con The Witches Seed, la spettacolare e immersiva opera rock di Stewart Copeland con Irene Grandi, con Nextones (dal 26 al 31 luglio) e Awareness Campus (dall'8 all'11 agosto) e si concluderà con Campo Base Festival (dal 2 al 4 settembre).