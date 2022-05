Preioni chiama a raccolta i sindaci per fare quadrato VIDEO

Sono ore calde a Domodossola e non solo per meteo. Le chat dei sindaci di area centro destra sono attivissime nelle ultime ore. Alle 18.30 Alberto Preioni ha convocato i primi cittadini ossolani all'hotel Corona. Un incontro per anticipare quello che verrà detto domani, ma soprattutto un incontro per fare quadrato contro il sindaco domese Pizzi e cercare di addossare a lui la colpa del mancato progetto sul nuovo ospedale tra Villa e Domo. “Ragazzi credo che alla riunione di stasera a Domo 18.30 i nostri Comuni debbano partecipare o con Sindaco o con delegato. Non possiamo stare alla merce' di Pizzi che fa solo gioco per sé stesso” il messaggio inviato da un politico locale ai colleghi sindaci. Insomma la strategia sembra chiara, “no all'ospedale tra Villa e Domo perchè l'area non è idonea”. Tant'è, la decisione come abbiamo continuato a ribadire negli ultimi giorni è della Regione, alla quale spetta l'ultima parola prima di mettere un solo mattone per una nuova struttura o prima di ristrutturare l'esistente. Quello che stupisce più di un sindaco ossolano da noi contattato nelle ultime ore è questa caccia alle streghe nei confronti di Pizzi.

Per fare chiarezza sul parere dei sindaci abbiamo deciso di ripubblicare le dichiarazioni pubbliche del 2019 nella serata nella quale i primi cittadini ossolani si incontrarono, e votarono, per quell'area tra Domo e Villa.