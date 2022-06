Ex ambulatorio Asl di via Boldrini, Toscani e Romeggio replicano al Pd

Nella nostra funzione di Sindaco e Vice Sindaco non riteniamo opportuno polemizzare attraverso i social o gli organi di informazione in quanto impegnati ad amministrare il nostro comune in un momento particolarmente delicato. Ciò però non ci esime, nel momento in cui siamo tirati personalmente in ballo dal comunicato del PD relativamente all'ex ambulatorio ASL di via Boldrini, dal fare alcune precisazioni.

Toscani: "Mi si vuol far passare come una persona che non è stata in grado di mantenere l'impegno preso in merito all'acquisizione dello stabile ex ambulatorio solo perché la Regione Piemonte non è stata in grado di alienarlo, per cui si è addivenuti alla stesura di una convenzione di utilizzo gratuito quarantennale con possibilità di rinnovo. Sono convinto di avere fatto gli interessi dei cittadini e del nostro comune, eppure, sembrerebbe emergere dal comunicato stampa del PD un atteggiamento quasi provocatorio nei miei confronti, forse anche perché in dieci anni il PD non è riuscito a concretizzare questa importante operazione".

Romeggio: "mi spiace dover assistere a speculazioni esclusivamente politiche sul fatto che affermai che la proposta presentata dalla passata amministrazione appariva " abbastanza folle dal punto di vista economico" in quanto la convenzione della durata ventennale che la giunta Bartolucci aveva concordato con l' ASL era finanziariamente penalizzante anche se il recupero dello stabile era un' ottima iniziativa assolutamente da intraprendere. Infatti, con la nuova convenzione quarantennale (che abbiamo fortemente voluto), la pratica finanziariamente è risultata corretta e compatibile in quanto l'incidenza dell'investimento di euro 900.000,00 (finanziati dalle aree interne) inciderà per euro 22.500 annui e non per euro 45.000 come era previsto dalla convenzione stipulata dalla giunta Bartolucci".

Precisiamo altresì che, a differenza di quanto dichiarato dal PD, la trattativa con l ' ASL non solo non ha comportato alcun ritardo sulla realizzazione dell'intervento , in quanto l'avvio di tutti i progetti delle aree interne potrà avvenire non prima dell'anno prossimo, ma ha consentito un importante risparmio ed una gestione attenta e trasparente delle risorse pubbliche garantendo al Comune l'utilizzo della struttura, a parità di investimento, per 40 anni anziché 20”.