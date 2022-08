Domenica al Villaggio non ci sarà la Messa delle 10:30

Domenica 7 agosto alle 10.30, al Villaggio operaio di Villadossola non ci sarà la Messa ma solo la preghiera domenicale con la liturgia della Parola e la Comunione. “Don Alberto -ha spiegato il parroco don Massimo Bottarel ai parrocchiani - sarà via con i giovani e io sarò ad Antrona per la festa patronale di San Lorenzo e non è stato possibile trovare un altro sacerdote. In questo caso, la partecipazione a questo momento di preghiera, condotto da laici, assolve al precetto domenicale”.

A proposito della La preghiera domenicale senza sacerdote sul bollettino parrocchiale di questa settima don Massimo scrive.”In molte parti del mondo ci sono parrocchie e comunità cristiane nelle quali la presenza del sacerdote non è possibile la domenica. Allora cosa fare? Far diventare la domenica un giorno come tutti gli altri? 'Sine dominico non possumus' dicevano i primi cristiani arrestati dalle autorità perché si riunivano la domenica, cioè 'non possiamo vivere senza il giorno del Signore!'.

Dovrebbe essere anche per noi così, se fossimo veri cristiani: non è possibile vivere il giorno in cui il Signore Gesù è Risorto, il giorno in cui è uscito vincitore dal sepolcro e ci ha donato la vita eterna, senza riunirsi con i fratelli nella fede a lodarlo, pregarlo. Ma se il sacerdote non c’è? Non dobbiamo dimenticare che tutto il Popolo di Dio è un popolo sacerdotale. Cosa significa questo? -conclude don Massimo-. Che può pregare Dio, chiamandolo col nome di Padre, ed offrire a Lui, attraverso Cristo, la propria vita. Ed anche se il sacerdote non è presente, i cristiani non dimenticano che è domenica, il giorno del Signore, e le meraviglie che Dio ha fatto per loro e il dovere di testimoniare la propria fede e di sostenere la fede dei fratelli”.