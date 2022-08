Domobianca365, a settembre torna la grande cucina di Chef in Quota

Dopo la cena dell'11 agosto, con le stelle di San Lorenzo, tra un paio di settimane saranno le étoiles Michelin ad essere protagoniste a Domobianca365. Sulla scìa del grande successo dello scorso anno a Lusentino il 5 settembre torna 'Chef in quota', la cena benefica che porta le luci più luminose del firmamento della cucina italiana in Ossola

L'ospite di quest'edizione sarà Enrico Bartolini. Classe 1979, originario della Toscana è l’unico chef nella storia della prestigiosa Guida Rossa ad aver conquistato quattro stelle in un colpo solo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del Museo delle Culture di Milano. Ai fornelli anche la stella di casa, Giorgio Bartolucci, e i migliori chef ossolani: una brigata d'eccezione per una serata speciale nel suggestivo scenario della Baita Motti. A breve saranno rivelati tutti i dettagli per prenotare e scoprire chi affiancherà Bartolini.

Special guest di 'Chef in quota' 2021 era stato invece Gennaro Esposito. L’idea dell'iniziativa è nata proprio dall’amicizia tra Bartolucci e il patron del bistellato di Vico Equense, e personaggio televisivo. L'anno scorso sono stati oltre 130 i commensali che hanno partecipato alla cena. La serata ha visto tra i protagonisti in cucina anche Matteo Sormani della Walser Schtuba di Riale , Andrea Ianni della Trattoria Vigezzina a Masera, Gianni Bona de Le Colonne a Santa Maria Maggiore e Stefano Allegranza de La Stella di Domodossola. L'evento gastronomico del 27 settembre scorso ha permesso di raccogliere 7mila euro devoluti in beneficenza al progetto Tredicesime dell’Amicizia, promosso dalla Fondazione Specchio del Tempi .