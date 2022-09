La Juventus Domo ospita il Bellinzago, il Piedimulera va a Valdengo

Non proprio un inizio facile per le ossolane di Promozione. Piedimulera e Juventus Domo ripartono da due clienti non molto abbordabili. Nella prima giornata, domenica 11 settembre (ore 15), le formazioni ossolane se la vedono contro il Bulè Bellinzago e la Fulgor Valdengo.

I granata, reduci dal successo in Coppa sui cugini gialloblu, accolgono al Curotti un Bellinzago già protagonista l’anno scorso. La squadra, affidata a Michael Nino, spera in un avvio migliore di quello di un anno fa quando venne sconfitta all’esordio dal Città di Cossato, accumulando poi un solo punto nelle prime tre gare.

Difficile trasferta per il Piedimulera in casa della retrocessa Fulgor Valdengo. La dirigenza ossolane, guidata dal suo presidente storico Beniamino Tomola, ha ridisegnato la rosa affidandola a Marco Moz dopo l’addio di Roberto Bonan.