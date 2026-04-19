Prima Categoria, successi per Virtus Villa e Bagnella

Penultima giornata del campionato di Prima Categoria certifica il dominio del Feriolo, già matematicamente campione, che vince anche sul campo dell’Omegna per 2-1.

Alle spalle della capolista, non rallenta il Bagnella, che supera 2-1 il Dormelletto e difende il secondo posto. Continua a convincere anche il Virtus Villa, protagonista di un netto 4-1 sulla Cannobiese.

Gara spettacolare tra Vogogna e Momo, terminata 3-3: un punto per parte al termine di una sfida aperta e ricca di occasioni. Pareggio anche tra Sizzano e Varzese (2-2), così come tra Esio Verbania e Romagnano (2-2), in altre partite equilibrate della giornata.

In zona bassa, importante il successo dell’Agrano, che vince 1-0 sul campo della Quaronese conquistando tre punti preziosi nella corsa playout.