Incendio nello scantinato di un condominio in via san Francesco

Incendio in uno scantinato questa mattina a Domodossola intorno alle 10 in via san Francesco d'Assisi, nei pressi dell'istituto superiore Marconi Galletti Einaudi.

A dare l'allarme i condomini, trovando le scale invase dal fumo. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola con due automezzi, che ha prontamente spento le fiamme evitando che si propagassero ad altri locali. A fuoco cumuli di carta e vecchi arredi in legno in disuso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'accaduto e non si registra nessun danno rilevante allo stabile.