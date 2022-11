Vogogna e Villa impegnate ad accorciare le distanze dal Momo

Neppure il tempo di archiviare il derby vinto contro il Fomarco che la Virtus Villa ne giocherà un altro. Domenica al Curotti (17:30) è in programma Villa-Crevolese. Partita tra due squadre che stanno diametralmente all’opposto. Il Villa ha recupero tono e punti, la Crevolese continua a navigare sul fondo, senza riuscire a dare quel colpo di reni utile per risollevarsi.

Primatesta e compagni sono usciti bene dal terreno del Fomarco, nonostante un black out di 15 minuti che aveva permesso ai padroni di casa di recuperare. La squadra è oggi quella che ha segnato di più in campionato: 21 reti. Deve solo cercare di subirne di meno avendone incassate 14 in 10 turni.

La Crevolese arriva dal ko interno col Trecate, altra squadra che quest’anno fatica. I gialloblù sono penultimi con soli 5 punti, tutti fatti in casa. La sola vittoria è quella del 9 ottobre contro il Fomarco.

Difficile la trasferta in quel di Pernate per una malridotta Varzese. I granata giocheranno senza 7 titolari, tre squalificati a cui si aggiungono assenze varie. Lipari sa che è un momento particolare e deve fare di necessità virtù, soprattutto dopo il ko interno col Gravellona, ko frutto anche l’aver giocato a lungo in nove uomini.

Per il Vogogna un altro test importante. Dopo l’ottima vittoria a Cameri, la squadra bianco verde accoglie la Cannobiese che, partita bene resta 7 punti dal Momo, in un gruppetto di cui fanno parte Virtis Villa, Pernatese, Gravellona.

Il Fomarco, ancora inquieto per la sconfitta nel derby, va a casa di un lanciato Gravellona. Ma la squadra di Piccinini ha confermato anche domenica di non mollare mai, per questo ogni risultato è possibile.

Trasferta anche per l’Ornavassese che sarà in casa del Borgolavezzaro, ultimo della classe. Fuori casa i neri hanno perso solo a Trecate e fatto 8 dei 17 punti.