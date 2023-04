Nuova sconfitta per il 2mila8 volley

Lo Studio Immobiliare VCO Domo esce sconfitto dal difficile campo di Santhià con un 3 a 0 pesante, che condanna i domesi a dover sperare in un difficilissimo concatenarsi di circostanze fortunose per ottenere la salvezza in Serie C quando mancano due giornate dal termine.

La partita di sabato sera è stata quindi giocata con un carico di tensione forse eccessivo che non ha permesso alla squadra di De Vito di esprimersi sui livelli che i domesi hanno dimostrato in più occasioni di poter esprimere. Anche questa volta quello che è mancato maggiormente è stata la continuità durante tutta la partita che ha visto l’alternanza di momenti molto buoni ed altri decisamente meno buoni.

Nel primo set i domesi partono subito sotto e vanno in difficoltà nella fase di cambio palla. Sul 10 a 6 per i padroni di casa coach De Vito prova ad inserire forze fresche nella speranza che ci sia la giusta reazione. Entrano nell’ordine prima Putrino come schiacciatore, poi Saclusa in regia ed infine Sirocchi al centro; tutti ragazzi classe 2006 e provenienti dall’Under 17 della società domese. Domo ad un certo punto si trova quindi in campo con una formazione dalla media età giovanissima, sotto i 20 anni di media, di gran lunga una tra le formazioni più giovani dell’intero girone di C. Gli ospiti probabilmente pagano un po’ di inesperienza e nel set non si vede la svolta sperata. Il parziale termina infatti con un netto 25 a 9, che lascia poco spazio all’immaginazione.

Nel secondo set è nuovamente Santhià a partire meglio. Domodossola però a metà set ha una reazione rabbiosa e finalmente inizia a giocare con la giusta cattiveria agonistica. In un attimo gli ospiti passano a condurre e si portano in vantaggio sul 22 a 24. Sembra fatta e soprattutto sembra che Domodossola abbia le carte in regola per strappare punti fondamentali in chiave salvezza. Ma purtroppo, come avvenuto tantissime altre volte in questa stagione, lo Studio Immobiliare VCO Domo non riesce a chiudere pur avendo diverse palle set. Santhià, più cinico, ne approfitta e si porta sul 2 a 0 vincendo 27 a 25.

Nel terzo set si sente il contraccolpo psicologico della rimonta subita. Domo non riesce a partire con la stessa verve del parziale precedente ed è subito Santhià a prendere il largo. Il nervosismo inizia a farsi sentire tra le fila del Domo. Arriva anche un cartellino rosso per Traversi, anche se del tutto fuori luogo visto che il centrale domese non aveva avuto nessun comportamento scorretto nei confronti di nessuno. La fiamma in casa Domo si riaccende per qualche azione ed è di nuovo Traversi a rendersi protagonista con 4 muri mostruosi che tengono viva la squadra. Tuttavia Santhià è troppo lontano nei punti e il parziale termina 25 a 17 regalando ai vercellesi la vittoria per 3 a 0.

Ora per Domodossola la strada per la salvezza assume veramente i toni del miracolo, piuttosto che quelli dell’impresa sportiva. Oltre a vincere da 3 punti le ultime due gare, bisognerà infatti sperare che le dirette concorrenti facciano meno punti possibile e contemporaneamente dalla serie B (campionato Nazionale) non retroceda neanche una squadra piemontese, ma attualmente sono ben due le formazioni del Piemonte in zona retrocessione; una delle quali anche abbastanza lontana dalla zona salvezza. Il numero di squadre retrocesse dalla B, che quindi rientrano l’anno prossimo nei campionati regionali, determina infatti a catena il numero di squadre che retrocederanno direttamente in Serie D.

Tuttavia è d’obbligo continuare ad onorare il campionato e giocare al massimo fino all’ultimo pallone. Domenica 16 aprile alle ore 18.00 ci sarà l’ultima gara casalinga della stagione contro il Volley Vercelli, squadra costruita per vincere il campionato, ma che in realtà è ormai fuori dalla zona play-off. Ci vorrà il miglior Domo della stagione e poi bisognerà incrociare le dita.