Principio di incendio tra Bognanco e San Lorenzo

Principio di incendio in un bosco questa mattina nel Comune di Bognanco, ai bordi della strada che da Bognanco porta a San Lorenzo.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola, con due mezzi antincendio, che è riuscita a controllare le fiamme e a limitarle a circa 50 metri quadrati di arbusti e sottobosco.

La vicinanza alla strada ha permesso ai vigili del fuoco di intervenire celermente per contrastare il rogo. Sul posto hanno collaborato allo spegnimento anche gli AIB di Domodossola.

Considerato il periodo di siccità prolungata è consigliabile non accendere fuochi non controllati in aree a rischio, causa gli alti indici di pericolosità per incendi boschivi nella nostra provincia.