Festa di Santa Rita, tanti fedeli alla messa al Croppo di Trontano

Tanti fedeli hanno partecipato alla messa in occasione della Festa di Santa Rita alla cappella della Madonna degli scalpellini al Croppo di Trontano. Un gruppo è giunto anche in pellegrinaggio a piedi da Beura. Già poco dopo le 20 il prato davanti la cappella ha iniziato ad accogliere i primi fedeli. Dopo la celebrazione della Messa da parte del parroco don Paolo Cavagna è seguita la processione con recita del Rosario dalla cappella alla strada per le cave e ritorno per la benedizione delle rose e infine la benedizione dei fedeli con la reliquia e la recita della preghiera di Santa Rita.

In molti hanno risposto all’appello di portare le rose del proprio giardino, anche per coloro che ne erano sprovvisti. Così tutti hanno potuto tornare a casa con le rose benedette. Al termine il parroco ha ringraziato Laura Audo, abitante al Croppo, per la cura con quale ha preparato la cappella e l’area adiacente in occasione della celebrazione. La cappella situata sulla strada per la cava contiene un dipinto della Madonna di Einsiedeln e un bassorilievo in pietra con l’immagine della Madonna sopra l’altare. Mentre all’esterno, a lato, c’è una statua di Santa Rita su una mensola di sasso.