'Tutti in campo': il nuovo oratorio punto di riferimento per centinaia di bambini e ragazzi

Se c’è un progetto che, negli ultimi mesi, ha cambiato il volto di Villadossola è senza dubbio 'Tutti in campo': grazie all’intraprendenza di don Alberto Andrini è stata finalmente realizzata la ristrutturazione dei campo sportivi dell’Oratorio San Domenico.

Inaugurato ufficialmente il 28 maggio, il nuovo oratorio è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di bambini e ragazzi della città e delle zone circostanti, che quotidianamente si riuniscono per giocare a calcio, basket e pallavolo. Una realtà, questa, che ha visto come protagonista non solo Don Alberto, ma anche tutto il gruppo di giovani che da anni sono parte attiva della vita dell’oratorio.

Tra di loro ci sono anche Sofia Borniquez e Giulia Barale, portavoce degli animatori e di tutti i ragazzi che vivono ogni giorno i nuovi campi. “Il progetto è nato da un’idea, anzi un sogno, che

Don Alberto ha proposto a noi ragazzi: dopo una serie di discussioni e incontri è diventato un qualcosa di concreto”, raccontano. “Per poterlo realizzare abbiamo istituito molte raccolte fondi, servendoci anche di una piattaforma apposita per poter raccogliere le donazioni della comunità. Inoltre, abbiamo realizzato molti eventi: il principale è stato 'Tutti in scena' uno spettacolo organizzato dall’oratorio con la collaborazione di diversi enti”.

Così, grazie all’impegno del coadiutore della parrocchia di Villadossola, dei ragazzi e dell’intera comunità, il progetto è stato portato a termine. “Per noi è sicuramente una grande rinascita dell’oratorio, sia dal punto di vista estetico ma soprattutto da punto di vista sociale. I campi costituiscono infatti un importante punto di incontro e di aggregazione per noi giovani”. Sofia e Giulia raccontano anche di come Don Alberto abbia avuto un ruolo fondamentale: “È riuscito ad avvicinare tantissimi giovani all’oratorio perché ha deciso di mettersi in gioco, affidandosi non solo agli adulti ma soprattutto a noi ragazzi, dandoci grandi responsabilità, molta fiducia e valorizzandoci. Il ruolo di noi animatori ora è quello di vivere questi campi e rendere l’oratorio un punto di riferimento per tutta la comunità”.

Sono numerosi i progetti che gli animatori hanno in mente per il futuro. Attualmente, l’oratorio ospita come di consueto il centro estivo: “Ad oggi il campo viene vissuto giorno dopo giorno per via del Grest e al venerdì sera - ino alla conclusione del centro estivo - ci sarà il Grest by Bight, un insieme di serate con proposte sempre diverse per quanto riguarda attività e cibo”.

I campi sono a disposizione di tutti: “Per poter prenotare i campi abbiamo creato un numero apposito (375 819 3725). Chiunque volesse prenotare il campo può contattarci. I campi sono disponibili ogni giorno dalle 19 alle 22”.