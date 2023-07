Metrò alpino, Berna aspetta il pronunciamento di Roma

‘’Sappiamo che Berna ha esaminato il progetto. Ora manca una convocazione del Governo italiano affinché i ministeri competenti si esprimano’’. Bruna Papa, sindaco di Formazza, dice che a Berna, sede del governo svizzero, hanno già ricevuto il malloppo del progetto che riguarda il ‘metrò alpino’ tra Formazza e Bosco Gurin, progetto per un nuovo collegamento pubblico transfrontaliero fra il Piemonte e l’alta Vallemaggia (Ticino). In pratica una funicolare in galleria (lunga 5,8 chilometri) che unirebbe i due lati opposti delle Alpi in solo 8 minuti. Un’occasione per il turismo e l’economia della due terre confinanti e divise dalla catena montuosa. Il progetto di politica economica regionale si inserisce negli assi tematici Turismo e Mobilità del Masterplan Alta Vallemaggia. Si tratta di collegare l’alta Vallemaggia con l’asse del Lötschberg-Sempione (Domodossola) e contribuire alla creazione di un circuito alpino insieme al progetto legato all’asse di mobilità nord-sud del Gottardo.

Il Piano direttore cantonale è già stato messo in consultazione dal Consiglio di Stato, procedura necessaria a raccogliere le osservazioni della popolazione, dei Comuni, nonché degli enti e delle associazioni interessate. Una fase che prevede anche l’eventuale adattamento del Piano regolatore di Bosco Gurin e poi la procedura d’approvazione federale.

Ora Berna ha esaminato il piano ed ha sottoposto alcune osservazioni e chiesto approfondimenti. ‘’Ma ha soprattutto chiesto che si esprima anche l’Italia’’ dice Papa. ‘’Stiamo lavorando per fissare un incontro a Roma’’ conclude il sindaco formazzino.