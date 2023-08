Ultimo appuntamento per Ossola Guitar Festival con il duo Vešligaj- Režman

Si conclude domenica 6 agosto l’edizione 2023 di Ossola Guitar Festival, la manifestazione musicale che ogni anno riunisce centinaia di persone in tutta la provincia. L’ultimo appuntamento è in programma alla Chiesa Parrocchiale di Bognanco, nella frazione di San Lorenzo, e vede protagonista il duo formato dagli artisti sloveni Vojko Vešligaj alla chitarra e Mitja Režman al basso.

Entrambi i musicisti vantano una lunga carriera internazionale, tanto da solisti quanto in ensemble come orchestre da camera, orchestre d’archi, quartetti e molto altro. Insieme formano un duo coeso e dinamico, che combina diversi generi quali il jazz e la musica classica. Per il loro concerto a Bognanco eseguono musiche di Ramirez, Llobet, Villa-Lobos e Lauro.

L’appuntamento con l’ultima tappa di Ossola Guitar Festival è in programma per le ore 21, con ingresso libero. Prima del concerto è possibile prendere parte ad un’apericena presso la Locanda Rossi di Bognanco, frazione San Lorenzo, a partire dalle 19 (è necessario prenotare al numero 3475091988).