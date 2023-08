Presentazione in piazza Mercato per la Juve Domo di mister Nino. FOTO e VIDEO

Presentazione ufficiale ieri sera per la prima squadra della Juve Domo della presidente Marisa Zariani, nel meraviglioso scenario di piazza Mercato. Una squadra, quella granata, che punta a ben figurare nel prossimo campionato di Promozione.

“Vogliamo innanzitutto- così il direttore generale Daniele Massoni- riallacciare in maniera importante il rapporto con la città, ricreare entusiasmo e senso di appartenenza. Abbiamo l’obiettivo, per gradi, di migliorare anno per anno, per riportare la Juve Domo in palcoscenici più importanti e consoni alla storia ed al blasone di questa società. Siamo convinti di avere allestito una rosa competitiva che ci farà divertire senza assilli di dover vincere a tutti i costi" le parole di Massoni.

“Sono contento del gruppo che mi è stato messo a disposizione- così mister Michael Nino- e con il lavoro sono certo che potremo dire la nostra. Ci sono quattro squadre che secondo me partono in prima fila come Briga, Casale, Baveno e Trino, poi tante sullo stesso livello. Noi vogliamo evitare le sofferenze degli ultimi due campionati e strizzare l’occhio ai play off”.

La presentazione del settore giovanile sarà invece il 1 ottobre al Curotti in occasione del match casalingo con il Momo.