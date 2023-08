Francesca Barale, l’ossolana della DSM Firmenich, torna in sella con la maglia della Nazionale italiana: correrà il Tour de l’Avenir Femmes in terra francese.

Si tratta della versione femminile dello storico piccolo Tour de France Under 23. Sarà in gara dal 28 agosto al 1 settembre per una competizione che poggia su 5 tappe.