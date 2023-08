Conto alla rovescia per Domosofia: torna il Festival delle idee e dei saperi

Manca sempre meno alla quinta edizione di Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi in programma a Domodossola dal 15 al 17 settembre 2023. Anche quest’anno realizzata in partnership con la Fondazione Paola Angela Ruminelli e in collaborazione con l’Associazione Ars.Uni.Vco, La Stampa e il Centro di ricerca UPONtourism, la manifestazione è ormai diventata un appuntamento culturale irrinunciabile per i cittadini domesi e di tutta la provincia.

Come di consueto, Domosofia si propone di portare a Domodossola una serie di incontri, conferenze, presentazioni, eventi musicali e conversazioni con gli autori, che siano accomunati da un unico tema: quello del 2023 sono le “Connessioni”. Umanisti, filosofi, artisti, scrittori e scienziati rifletteranno insieme sul concetto di connessione, in una serie di incontri e momenti di condivisione. Di seguito il programma completo.

15 settembre

Ore 10, Palatenda Oratorio: “I Dinosauri spiegati a mio figlio” con Cristiano Dal Sasso

Ore 10, Auditorium Istituto Floreanini: “La trilogia di Matt” con Francesco Muzzopappa

Ore 10, Auditorium Istituto Marconi Galletti Einaudi: “La forma del desiderio. Natura, meraviglia, conflitto e potere” con Michele Gerace

Ore 16, Piazza Rovereto: “Futuro del lavoro e nuovi modi di lavorare” con Mariano Corso

Ore 16.30, Cappella Mellerio: “Viaggio nel tempo dei dinosauri. La straordinaria avventura di un paleontologo e suo figlio” con Cristiano Dal Sasso

Ore 17, Piazza Rovereto: “Nutrizione, piacere del cibo e salute” con Simona Bertoli e Leonardo Mendolicchio

Ore 17.30, Cappella Mellerio: “Rivoluzione verde. Affrontare il cambiamento climatico per un futuro sostenibile” con Serena Giacomin

Ore 18, Piazza Rovereto: “Letà dello tsunami. Sfide evolutive ed educative nella preadolescenza” con Alberto Pellai, Barbara Tamborini e Jennifer Francioli

Ore 19, Cappella Mellerio: “Monti Sacri e Sacri Monti” con Mons. Franco Giulio Brambilla

Ore 21, Palazzo San Francesco: “Verdi incontra Manzoni” con i Cameristi Della Scala, Laura Marzadori Violino Solista, Monica Lukacs Soprano, Letture di Matteo Minetti.

16 settembre

Ore 15, Cappella Mellerio: “Phone connections: scoperte, controversie internazionali” con Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti

Ore 15.30, Piazza Rovereto: “Storia, intrighi e indagini: l’Africa coloniale italiana nel romanzo noir” con Giorgio Ballario

Ore 16, Cappella Mellerio: “Metaverso” con Edoardo Di Pietro e Damiana Luzzi

16.30, Piazza Rovereto: “Le politiche dell’Unione Europea nel suo vicinato orientale” con Nona Mikhelidze

Ore 17, Cappella Mellerio: “La forza gravitazionale: dall’universo alle particelle” con Augusto Sagnotti

Ore 17.30, Piazza Rovereto: “Intrecci invisibili: alla ricerca delle connessioni dei grandi temi di attualità” con Francesco Borgonovo

Ore 18, Cappella Mellerio: “Il nuovo lusso nell’era dell’iperconnessione – Il digital detox” con Gavino Puggioni e Stefania Cerutti

Ore 18.30, Piazza Rovereto: Tecnologie di comunità. Digitale e intelligenza artificiale sono incubatori di legami sociali?” con Simone Paliaga

Ore 18.30, Piazza Mercato: “Relazioni tra psiche criminale, mass media e società moderna” con Alessandro Meluzzi e Beppe Gandolfo

Ore 21, Piazza Mercato: “I Vanzina e il cinema italiano: successi, sfide e segreti” con Enrico Vanzina e Maurizio Cabona

17 settembre

Ore 10.30, Cappella Mellerio: “Cultura e turismo, un binomio in cammino” con Simone Frignani e Stefania Cerutti

Ore 15, Cappella Mellerio: “Connessioni sociali nell’era digitale” con Luca Pancani e Paolo Riva

Ore 15.30, Piazza Rovereto: “La libertà della schiavitù in amore” con Paolo Guzzanti e Beppe Gandolfo

Ore 16, Cappella Mellerio:”Rivelare le onde gravitazionali, la ricerca alla frontiera della conoscenza” con Massimo Carpinelli e Edwige Pezzulli

Ore 16.30, Piazza Rovereto: “Donne che connettono il mondo: integrazione oltre le culture” con Maryan Ismail e Carolina Pellegrini

Ore 17, Cappella Mellerio:”Apici radicali e connessi. Da principio relazione, conoscenza e creazione” con Michele Gerace e Francesco Iannello

Ore 17.30, Piazza Rovereto: “L’università come modello di rete di connessioni” con Giancarlo Avanzi

Ore 18, Piazza Mercato: “10 mosse per affrontare il futuro” con Oscar Farinetti e Beppe Gandolfo

Ore 19, Piazza Mercato: “Una vita controcorrente. Un giornalista in connessione coi fatti più che con le parole” con Toni Capuozzo e Beppe Gandolfo