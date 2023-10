Terza Categoria, male le ossolane

Domenica scorsa si è disputata la quinta giornata del campionato di Terza Categoria.

In questo turno ha riposato laPregliese, per le altre due ossolane impegnate in trasferta sono arrivate due sconfitte: Montecrestese che cede 2-4 a Gargallo (doppietta di Lorenzo Mattei per i biancoazzurri), e Mergozzese strapazzata 7-4 dall’Esio, che si affaccia in zona playoff. Pesanti sconfitte anche per le altre due rappresentanti del Vco, Verbania Olympia e Montebuglio, maltrattate a domicilio da Dormelletto e Oleggio Castello. La formazione oleggese prosegue il suo inseguimento alla lepre Gargallo, poco sotto c’è il Dormelletto che però ha una partita in meno.

I risultati:

Montebuglio - Oleggio Castello 0 – 4; Gargallo - Montecrestese 4 – 2; Verbania Olympia 20.20 - Dormelletto 0 – 7; 1924 Suno - Soccer Gattico Veruno 1 – 0; Esio - Mergozzese 7 - 4

Classifica:

Gargallo 13 - Oleggio Castello 12 – Dormelletto, Esio 10 -Pregliese, Suno7 – Mergozzese 4 - Montebuglio, Montecrestese ,Gattico Veruno 3 –Verbania Olympia 0