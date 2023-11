Villadossola ricorda l'Insurrezione popolare di 80 anni fa

Ottanta anni fa l’Insurrezione popolare di Villadossola, avvenuta l’8 novembre 1943. E la città ossolana ricorda quell'episodio con un programma di eventi che terrà banco da martedì 7 a domenica 12 novembre.

S’inizia alle ore 20,45 di martedì 7 al teatro La fabbrica, dove nella sala esposizioni verrà presentato il documentario "8.11.43 La scintilla” . Racconta la storia dell’insurrezione popolare attraverso la voce narrante di storici, testimoni e protagonisti dell’evento. Prodotto da Lutea Produzioni e Associazione DomoMetraggi, in collaborazione con Anpi Villadossola, Casa della Resistenza di Fondotoce, Istituto Storico della Resistenza di Novara e del Vco, è tratto dal libro “8.11.43” di Carlo Squizzi, edito da La Pagina; la sceneggiatura è di Arianna Giannini, la regia di Marzio Bartolucci, fotografia e montaggio Pixelpro Videoproduzioni.

Poi, mercoledì 8 Novembre, alle ore 15, ad Antrona, l’inaugurazione della nuova lapide al monumento ai caduti in ricordo di Baccaglio Silvio e Seminari Dante, morti durante l’insurrezione.

Quindi, alle 17, 15 a Villadossola, davanti alla scuola media l’arrivo delle fiaccolate da Pianasca, Antrona, Villa Lena, Albergo Italia, Pallanzeno, Tappia per una rivisitazione scenica di quelle intense e tragiche giornate del 1943. Al termine degli arrivi seguiranno dei brevi interventi e la testimonianza di Giulio Tonelli, ragazzo di allora. Non mancherà un ricordo del preside Franco Livolsi. Tutto terminerà alle ore 18,15 con il lancio di 14 palloncini con indicate le vittime sacrificali di quelle giornate.

Venerdì 10 novembre, alle 20,45, in sala consiliare a Villadossola, tavola rotonda sul tema: ‘’Perché ricordare, per non disperdere i valori, per camminare ancora’’. Intervengono il professor Andrea Pozzetta, Ilaria Mauro (responsabile provinciale di Libera), don Renato Sacco, don Benoit Lovati e il professor Lorenzo Pavesi.

Sabato 11 novembre alle 14, a Pallanzeno, l’inaugurazione della stele a ricordo dei fucilati, con la presenza delle amministrazioni coinvolte: Pallanzeno, Antrona, Montescheno, Verbania e Villadossola; alle ore 16 visita alla sala storica dell’Anpi di Villadossola e presentazione del libro di Antonella Bertoli, donna partigiana.

Domenica 12 alle 9,30 concentramento a Villa Lena, corteo con la banda e i gagliardetto dei Comuni quindi l'orazione ufficiale del presidente dell’Anpi Regionale Lombardia, Roberto Cenati, e del presidente dell’ Istituto Storico della Resistenza, Paolo Cattaneo. Alle 11,30 la messa nella chiesa di San Bartolomeo; infine alle 12,15 il rinfresco all’esterno della chiesa.