Preghiera per la pace a Villadossola con don Benoit Lovati

Preghiera per la pace a Villadossola il 7 novembre presieduta da don Benoit Lovati. La funzione si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Assunta al Piaggio a Villadossola alle 18.45. Dal 2019 un gruppo di persone delle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona hanno avviato un'iniziativa di preghiera per la pace con cadenza mensile secondo lo stile della comunità di Sant'Egidio. Durante la preghiera per la pace vengono ricordati i luoghi di conflitto nel mondo e per ogni paese viene portato all'altare un lumino.