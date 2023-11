Regione, dal Piemonte stelle alpine per il papa

L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha fatto visita ieri mattina al Vivaio Edelweiss di Villar San Costanzo per esprimere la riconoscenza della Regione Piemonte ai titolari di questa attività che doneranno oltre settemila stelle alpine come addobbo all’albero di Natale, anch’esso proveniente dalla valle Maira, allestito in piazza San Pietro a Roma per papa Francesco.

"E’ un gesto di generosità – dichiara l’assessore Icardi - che rende orgogliosi tutti noi piemontesi e cuneesi in particolare, rilanciando il nome della nostra terra in tutto il mondo, in occasione del Natale celebrato dal papa in Vaticano. Queste stelle alpine, simbolo delle Alpi e della fragilità dell’ecosistema montano, provenendo da una coltivazione e quindi non strappate alla montagna, sono portatrici non solo di un affettuoso gesto verso il papa, ma anche di un importante messaggio ecologico di tutela dell’ambiente, un tema particolarmente caro proprio a papa Francesco".

L’assessore Icardi ha raggiunto il fondatore della Edelweiss, Livio Piumatto e la figlia Enrica che ha preso le redini dell’azienda, proprio mentre questi stavano lavorando al confezionamento delle stelle alpine destinate all’albero di Natale del Vaticano. I titolari dell’attività hanno spiegato all’assessore che si tratta di fiori essiccati, in quanto non disponibili in vaso in questa stagione, e che si vuole ottenere l’effetto cromatico di una nevicata di stelle sull’albero di Natale, giocando sul contrasto tra il bianco dei fiori e il verde dell’abete.