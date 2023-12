L'uso delle azioni Tami divide minoranza e maggioranza

L’amministrazione villadossolese ha approvato nell’ultima seduta consiliare la variazione di bilancio che riguarda i lavori di manutenzione allo stadio Poscio. Una variazione per 237 mila euro derivanti in gran parte da un contributo regionale e anche consiliare. L’amministrazione intende vendere parte delle azioni Generali, ereditate dal lasciato Tami, per coprire la parte mancante ed eseguire i lavori.

Una scelta che secondo la minoranza non è adeguata poiché Tami aveva indicato che il suo lascito venisse utilizzato per il centro culturale La Fabbrica e la casa di riposo Teresa Ceretti.

Da qui la decisione dell’opposizione di presentare un'interrogazione alla quale nelle scorse la maggioranza ha risposto: ‘’Il progetto è in graduatoria ma al momento non è finanziato, per cui le azioni non sono state vendute e se ne potrà disporre pienamente in futuro’’.

Insomma, in poche parole, per ora, le azioni Tami (per un valore di oltre 47 mila euro) non saranno utilizzate per intervenire sullo stadio.

Ora la maggioranza nella sua risposta all’opposizione, spiega che ‘’la procedura per la candidatura del Comune al bando per accedere al contributo regionale richiedeva un’azione urgente e sarebbe stato ad indubbio vantaggio della collettività del Comune di Villadossola e nel pubblico interesse ottenere quei fondi’’.

Nessuna accenno all’uso della azioni come indicato nel lascito Tami, ma solo la considerazione che essendo il progetto ancora non finanziato le azioni non sono state vendute.