A Baceno tante iniziative da qui all'Epifania

Anche a Baceno è ricco il programma degli eventi e delle iniziative per queste festività natalizie. Protagonisti delle prime iniziative saranno gli alunni della scuola primaria di Baceno che proporranno i Canti di Natale: lunedì 18 dicembre alle 14.30 presso RSA Donat Cattin a Crino, martedì 19 dicembre alle 10.00 a Croveo, alle 11 presso la Chiesa di S.Antonio a Baceno e la Chiesa S.Gaudenzio.



Venerdì 22 alle 10.30 nel piazzale di Isotta panettone offerto dal Gruppo Alpini di Baceno agli alunni delle scuole elementarine medie di Baceno e a tutti i

presenti.



La vigilia di Natale alle 15.30 Babbo Natale arriverà a Baceno nel piazzale di lsotta per incontrare tutti i bambini con merenda in compagnia a cura del Gruppo

Giovani Antigorio. Alle 21.00 la Santa Messa di Natale a Croveo con cioccolata e vin brûlé offerti dal Gruppo Giovani Croveo. A Baceno la Messa di Natale sarà invece alle 22.30 con, al termine, cioccolata e vin brulé offerti dal Gruppo Alpini.



Il giorno di Natale alle 17.30 sarà celebrata la Santa Messa di Natale a Baceno.



Ci si avvicinerà all'ultimo giorno dell'anno con, venerdì 29 dicembre, il concerto di Capodanno della Banda Musicale di Baceno nella Chiesa Parrocchiale.



Infine, venerdì 5 gennaio alle 21 si terrà la sfilata degli Angioletti e dei Re Magi dalla piazza di Croveo alla Chiesa. Alle 21.15 sarà celebrata la funzione nella Chiesa di Croveo e ci sarà la benedizione dei bambini.