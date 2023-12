Colpo della Varzese che passa a Ornavasso: prima sconfitta per i neri

In Prima Categoria colpo della Varzese che infligge la prima e inattesa sconfitta all’Ornavassese (1-0). Cade pesantemente il Vogogna a Carpignano (5-0) e il Bagnella liquida una Union Novara in crisi (3-0). Finisce in parità Agrano-Cannobiese (1-1) mentre il Trecate mette sotto il Gravellona per 2 a 1 e il Piedimulera perde, inaspettatamente, in casa con la Pernatese (2-1).

Torna al successo il Villa che vince a Crodo per 1 a 0, in una partita che farà discutere per la pessima direzione dell’arbitro Timpano di Novara il cui comportamento in campo è stato stigmatizzato dai giocatori, soprattutto quelli del Crodo. Ma di questo parleremo nei nostri commenti in settimana.