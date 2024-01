Valanga in Formazza, il sindaco Papa: "Una tragedia che scuote tutta la comunità"

L’intera comunità della Val Formazza è sconvolta da quanto avvenuto nella giornata di ieri: due persone sono rimaste vittime di una valanga nella zona del Lago del Toggia, ad una quota di circa 2200 metri. Le vittime sono Vanessa Gatti, 30 anni, e Roberto Biancon, 53 anni. I due erano amici, uniti da una grande passione per la montagna e l’alpinismo.

Bruna Papa, sindaco di Formazza, esprime il proprio cordoglio: “È una tragedia che scuote l’intera comunità. Rispettiamo nel silenzio il dolore delle famiglie e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze”.

Soltanto pochi mesi fa, a settembre 2023, il paese era stato segnato da un altro dramma, una frana che aveva travolto e ucciso due giovani, Marilena Bertoletti, 31 anni, e Matteo Barcellini, 34 anni. “È stata un’altra tragedia – commenta la prima cittadina – ma non dobbiamo paragonarla con quanto accaduto ieri. Sarebbe come riaprire una ferita che molte persone stanno cercando da tempo di elaborare. Non facciamole tornare sotto i riflettori, hanno già vissuto troppo dolore”.