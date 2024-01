Ornavassese al tappeto, il Trecate si fa sotto

Inizia a farsi incandescente la lotta per il primo posto nel campionato di Prima Categoria: la capolista Ornavassese cede per 2-1 sul campo della Union Novara, che risorge dopo un periodo complicato. Partita intensa ma bloccata fino alla mezzora della ripresa, quando la Union trova il vantaggio col subentrato Lunazzi. Cinque minuti dopo gli uomini di Lipari pareggiano, anch’essi con un nuovo entrato, che non è uno qualunque: si tratta di Alessandro Elca, che torna al gol e si lascia alle spalle il lungo infortunio. Nel finale succede di tutto: Union in 10 all’89°, poi al sesto minuto di recupero rigore per i novaresi, Fovanna respinge la conclusione ma l’arbitro fa ripetere, e al secondo tentativo Campra non sbaglia e firma il successo per i suoi.

Dietro all’Ornavassese prosegue la sua prepotente ascesa il Trecate, che si sbarazza del Bagnella di Tabozzi sul terreno amico. I biancorossi conducono le danze e sembrano chiudere la partita quando a venti minuti dalla fine siglano il 3-0, ma forse si rilassano troppo e gli arancioneri trovano la via della rete con Poli e Romano, costringendo i padroni di casa ad un finale col brivido. La vittoria comunque arriva per i novaresi, che si portano così a solo un punto dalla vetta.

Anche la lotta per i playoff sta entrando nel vivo: tra il Sizzano quarto in classifica e il Carpignano undicesimo ci sono otto squadre racchiuse in soli sei punti, e tutte possono legittimamente ambire alla post-season.

Importante vittoria per la Virtus Villa, che pur senza brillare particolarmente, manda al tappeto il Gravellona San Pietro al “Curotti”, grazie alla rete del giovane Gagliardi con un tiro da fuori. Arancioneri con molte assenze a causa di infortuni e squalifiche, che dopo il gol subito provano con forcing che però non produce grandi occasioni per il pareggio. Per gli ossolani sette punti nelle ultime tre partite e zero gol subiti, Giampaolo può sorridere.

Sorride anche l’Agrano, che espugna il campo del Crodo e raggiunge i tocensi. I granata di Lopardo segnano due reti, e ai rossoverdi non basta la rete di Ferrari. Situazione di classifica che si complica per gli antigoriani, ora soli in penultima posizione.

Tutto secondo copione al “Brocca” di Cannobio, dove i ragazzi di Livorno hanno la meglio sul fanalino di coda Comignago: vanno a segno Ferrari, Toffolet e Lillo, e adesso per i biancorossi la zona playoff è distante solo due punti.

Sconfitta che fa male per il Vogogna, che ospitava la Pernatese al “Bonomini” in uno scontro diretto per la salvezza. Partenza choc per i verdi di Castelnuovo, che si trovano sotto 0-2 dopo appena 12 minuti, ma hanno il merito di reagire e potrebbero anche accorciare subito le distanze con Lopardo, che però dal dischetto fallisce la ghiotta occasione. Un altro rigore a fine primo tempo consente a Moggio di dimezzare lo svantaggio, ma nella ripresa nonostante le occasioni gli ossolani non riescono a trovare il pari.

Sembra avere ingranato la marcia giusta il Piedimulera, che vince il secondo derby ossolano consecutivo, stavolta contro la Varzese. Un gol per tempo per i gialloblù, che vanno sul 2-0 grazie alla punizione diVadalà e a Naggi. Iragazzi di Chiaravallotti non demeritano, ma la rete di testa di Ricchi nel recupero non basta. Così il tecnico divedrino a fine partita: “Sono contento per la prestazione della mia squadra, meno per il risultato finale. Spiace non portare via neanche un punto dopo questa partita, che i ragazzi hanno affrontato nel modo giusto. A livello di gioco il Piedimulera ha fatto meglio di noi, ma abbiamo comunque avuto alcune buone occasioni, abbiamo colpito una traversa ed è stato molto bravo il loro portiere Rizzetto”.

Domenica prossima a Varzo arriva il Vogogna: “Sarà una sfida molto difficile e molto importante, dovremo farci trovare pronti. Se ripetiamo la prestazione di oggi credo che abbiamo buone possibilità di fare risultato contro tutti, lottiamo partita dopo partita”.

Tuttii risultati:

Crodo - Agrano 1 - 2; Trecate - Bagnella 3 - 2; Sizzano - Carpignano 1 - 1; Cannobiese - Comignago 3 - 1; Virtus Villadossola - Gravellona San Pietro 1 - 0; Union Novara - Ornavassese 2 - 1; Vogogna - Pernatese 1 - 2; Piedimulera - Varzese 2 - 1

Classifica:

Ornavassese 37 - Trecate 36 - Union Novara32–Sizzano 29 -Gravellona San Pietro, Agrano 28 -Cannobiese 26 -Virtus Villa 25 -Bagnella, Piedimulera 24 -Carpignano23- Varzese 20 - Vogogna17 -Pernatese 15 -Crodo 12 - Comignago 2