Malattie neuromuscolari, Icardi: “Già attivi un percorso di salute e un gruppo di lavoro”

«Nell’ambito delle malattie neuromuscolari, in Piemonte esiste già, allo stato attuale, un percorso reale, inteso come l’iter che il paziente effettua nelle diverse organizzazioni di riferimento in cui viene preso in carico. E’ attivo un gruppo di lavoro per la mappatura del percorso effettivo e l’attuazione delle successive tappe di sviluppo. I tempi delle diverse tappe successive sono ovviamente da correlare alla complessità, multidisciplinarietà e multi-professionalità del percorso medesimo. La Regione, con determina del 21 dicembre 2023, ha definito le “Linee di indirizzo per lo sviluppo dei Percorsi di Salute e Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PSDTA)”. La definizione di un PSDTA, in una specifica organizzazione, in sintesi si snoda attraverso una serie di tappe: formalizzazione del gruppo di lavoro, mappatura del percorso reale (fasi e snodi decisionali), descrizione dello sviluppo complessivo del percorso, diffusione e implementazione, monitoraggio, piano di miglioramento».

Così l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi.