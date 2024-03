Eliambulanza precipita sul Monte Rosa, salvo l'equipaggio VIDEO

Un elicottero del 118 di Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte, decollato dalla base di Borgosesia, è precipitato nel primo pomeriggio di oggi, 16 marzo, mentre stava effettuando un intervento alla Capanna Regina Margherita, sul Monte Rosa. Tutte le 4 persone a bordo (pilota, tecnico del Soccorso Alpino, tecnico di volo e cinofilo) sono in buone condizioni e stanno per essere trasferite in codice verde all’Ospedale di Borgosesia per i necessari accertamenti.Al momento dell’incidente il personale sanitario si trovava al campo base in attesa di essere recuperati per la gestione del paziente.Il direttore generale di Azienda Zero, ing Adriano Leli e il direttore dell’Elisosoccorso 118, dott Roberto Vacca, stanno raggiungendo la base dell’Elisoccorso dell’Ospedale di Borgosesia per incontrare il personale.Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, subito informati, continuano a seguire l’accaduto e augurano pronta ripresa al personale coinvolto.

