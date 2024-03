Pediacoop H24 Domo batte anche Biella e mantiene la testa della classifica

Un super Domodossola travolge Biella nella terzultima partita della regular season e mantiene così la testa della classifica a + 4 punti sul Volley Novara.

Domenica sera è andato in scena il big match tra Pediacoop H24 Domo primo e M-Apphotel Biella quarto, in piena corsa per i play-off. La partita è stata a senso unico a favore degli ossolani che hanno avuto la meglio per 3 a 0 (parziali 25-18, 25-23, 25-21) sui biellesi, unica squadra in campionato contro la quale Domodossola non aveva ottenuto punti a causa della sconfitta 3 a 1 nella partita di andata. La partita di domenica aveva quindi il sapore della rivalsa, ma era fondamentale soprattutto in chiave classifica. Grazie a questo successo, a due giornate dal termine, i domesi mantengono un vantaggio importante sul Novara secondo. Arrivare primi al termine della regular season vorrebbe dire avere una migliore griglia play off, con un solo match esterno e ben due tra le mura amiche del Palaraccagni, diventato quest’anno un vero fortino inespugnabile.

Per quanto riguarda l’andamento del match, c’è poco da dire. Coach Nardin parte con Boschi in regia, Pennati opposto, Sirocchi e Maiello A. al centro, Piroia e De Grandis schiacciatori, libero Turci. I domesi iniziano a condurre dal primo punto dimostrando grande attenzione in tutti i fondamentali. Nel corso della gara danno il loro fondamentale contributo anche i giovani Putrino e Saclusa, entrati nel corso del secondo e terzo set.

Ancora una volta non si può che menzionare il pubblico domese che anche domenica ha gremito il Palaraccagni in ogni ordine di posto. Il pubblico sta diventando il vero uomo in più in questa stagione, in grado di spingere la squadra ad ogni gara. Sarà sicuramente un fattore importante anche nei play-off.

Per quanto riguarda il campionato, ci sarà un week-end di stop per le festività pasquali, poi si tornerà in campo domenica 7 aprile, nuovamente tra le mura amiche, questa volta contro il Volley Gattinara.